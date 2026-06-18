المرشد الإيراني: كان لدي رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم لكن وافقت بعد تعهد بزشكيان بتحمل مسئولية صون حقوق شعبنا

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسئولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم، "ومن موقع العجز"، مختلف الأدوات للتوصل إليها.

وأضاف خامنئي، في رسالة منسوبة إليه، أنه كان لديه "رأي آخر" بشأن المذكرة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتحمل مسئولية صون حقوق الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة"، وفقا لشبكة يورونيوز

وأكد خامنئي أن المفاوضات التي ستجري مستقبلا لا تعني قبول إيران بشروط "العدو" على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بزشكيان أبلغه بأنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه "فلن نخضع لذلك".

وشدد خامنئي على أن إيران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكداً أن المفاوضات المستقبلية بحضور الطرفين لا تعني قبول الرأي الذي يطرحه الآخر.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب ‌بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن القضايا الأمنية والنووية والاقتصادية.

وفي قصر فرساي بفرنسا، وقّع ترامب على المذكرة خلال مشاركته في مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ونشر ماكرون فيديو للرئيس ترامب خلال توقيعه مذكرة التفاهم، قال الرئيس الأمريكي فيه: "هذا لم يكن سهلا".

وفي المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً للحظة توقيع بزشكيان على الوثيقة.

وقال بزشكيان في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "وثيقة تاريخية، ورسالة من إيران القوية بأن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وأكد بزشكيان أن "إيران ملتزمة التزامًا راسخًا بالسلام العالمي من خلال صون الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".

وتضمنت مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، إعلانا رسميا بإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ورفع الحصار البحري، إلى جانب إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تمتد لمدة 60 يوما.

كما نصت أيضا على تخفيف العقوبات بما يسمح لإيران باستئناف صادرات النفط خلال فترة المفاوضات.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اعتزازه بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن توقيع الاتفاق يجسد التزام الطرفين بتسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المذكرة دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري.