تحقيقات حول محاولات تخريب جديدة لمنشآت كهربائية في جنوب ألمانيا

عقب هجوم الحريق الذي يُشْتَبَه في انه متعمد في محطة تحويل كهربائي، والذي تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في مدينة رويتلينجن جنوبي ألمانيا مطلع يونيو الجاري، يفحص المحققون حالياً أدلة تشير إلى محاولات تخريبية أخرى محتملة استهدفت منشآت كهرباء في المنطقة.

هذا ما أكده الادعاء العام في مدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج (التي تقع بها رويتلينجن).

وصرح متحدث باسم هيئة الادعاء العام بأن هناك مؤشرات تدل على وقوع أضرار في مواقع مماثلة، وتابع أن هذه المواقع تخضع للفحص والتحقيق حاليا في محاولة لتحديد الإطار الزمني لتلك الحوادث.

وأضاف أنه لا يمكنه الإفصاح عن مواقع محددة لأسباب تتعلق بسلامة وسرية مسار التحقيقات.

وكان الحريق اندلع في محطة تحويل الكهرباء "رويتلينجن-غرب" في ليلة الثامن من يونيو الجاري؛ وأسفر الحريق عن خروج المحطة عن الخدمة،

كما طالت الأضرار منشأة أخرى مجاورة. وسرعان ما تعززت الشبهات حول كون الحريق متعمدا، وذلك بعد العثور على مادة يُحْتَمَل أنها تعمل على تسريع الاشتعال. ووفقا لنتائج تحقيقات الأمن، فقد تمكن مجهول أو أكثر من التسلل عبر أسوار المنشأة وإشعال النيران في عدة نقاط متفرقة في آن واحد، كما عُثر على تلفيات في السور المحيط بالمنشأة.

وتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان لعدة ساعات، كما تضرر مستشفى وعدد من المنشآت الصناعية والتجارية. ووفق تقديرات سابقة، قد تصل تكلفة إصلاح المنشأة إلى عدة ملايين من اليوروهات.

ويبلغ عدد سكان مدينة رويتلينجن الواقعة على سفح جبال الألب في منطقة شفابن نحو 120 ألف نسمة.