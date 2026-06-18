أمريكا: دراسة أول لقاح إنفلونزا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال

يعتزم أعضاء اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، النظر في لقاح إنفلونزا من نوع جديد، وهو الأول الذي يُصنع باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أيه) ذاتها التي كانت عاملا رئيسيا في إنهاء جائحة كوفيد 19.

وتسعى شركة موديرنا إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحها الجديد، المسمى "إم-فلوسيفا"، ليكون خيارا متاحا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر.

ويعد اجتماع اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوة نحو اتخاذ قرار نهائي قبل موسم الإنفلونزا الشتوي.

ويموت عشرات الآلاف من الأمريكيين بسبب الإنفلونزا كل عام، ويُعد كبار السن من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.