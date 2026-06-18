 رئيس بيرو يكشف عن زيارة البابا ليو لبلاده في نوفمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس بيرو يكشف عن زيارة البابا ليو لبلاده في نوفمبر

ليما (بيرو) (أ ب)
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 10:24 م

أعلن رئيس بيرو، خوسيه ماريا بالكازار، اليوم الخميس، أن البابا ليو الرابع عشر سيزور بيرو في النصف الأول من شهر نوفمبر.

وقال بالكازار، عقب لقائه بالحبر الأعظم في الفاتيكان، إن ليو سيزور بونو، وإيكيتوس، وكوسكو، وبوكالبا، وبيورا، وتشيكلايو، حيث قام البابا بعمله الرعوي هناك لما يقرب من عقد.

ويُذكر أن البابا المولود في شيكاغو أقام سابقا في تروخيو على الساحل الشمالي الغربي في بيرو، وحصل على الجنسية البيروفية في عام 2015.

وقال الرئيس لمحطة الإذاعة المحلية (آر بي بي) إنه سيتم لاحقا إعلان تفاصيل برنامج الزيارة لأسباب تتعلق بـ"السياسة الدينية ولأسباب أمنية."

ولم يؤكد الفاتيكان أي جولة قادمة، إلا أن الحديث يتزايد على نطاق واسع عن زيارة محتملة إلى بيرو مع التوقف في محطات بدول أخرى في أمريكا الجنوبية.

وكان ليو نفسه قد أعرب عن رغبته في القيام بمثل هذه الزيارة.

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