الحماية المدنية تخمد حريقا بمخزن للرخام في شق الثعبان بالقاهرة

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نشب حريق بمخزن رخام في منطقة شق الثعبان، وانتقلت سيارتا حماية مدنية لإخماد الحريق، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمخزن للرخام.

وكلف اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة الانتقال وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق بمخزن يستخدم لتخزين الرخام بالطابق الأرضي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

واستمع رجال المباحث، إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة وأسباب الاشتعال، فيما رجحت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي.