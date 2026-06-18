غرفة الصناعات الهندسية تبحث جذب استثمارات فرنسية للسوق المصري

- فرص التعاون المشترك مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

- محمد المهندس يخصص جناحا مجانا للشركات الفرنسية بمعرض تعميق التصنيع المحلي القادم



عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، اجتماعًا اليوم الخميس، مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ممثلة في لجنة الصناعة بالغرفة برئاسة أحمد العصار، رئيس اللجنة؛ وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في القطاعات الصناعية والتصدير وجذب استثمارات فرنسية للسوق المصري من خلال عقد شراكات بين المستثمرين الفرنسيين والمصريين، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

ورحب محمد المهندس، رئيس الغرفة، بوفد الغرفة الفرنسية، مؤكدًا الرغبة الكبيرة في خلق فرص للتعاون المشترك وعقد شراكات في التصنيع بين الجانبين من خلال مجتمع الأعمال.

وأعلن محمد المهندس، عن تخصيص جناح للغرفة الفرنسية مجانًا داخل معرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرفة سنويًا، والمقرر تنظيمه خلال شهر يناير القادم بالقاهرة في الفترة من 2 إلى 5 يناير.

من جانبه، شكر أحمد العصار، الغرفة الهندسية على ما لمسه من روح التعاون والرغبة في تحقيق شراكات وتعاون مشترك في العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع الحالي هو التعارف وبحث فرص التعاون المشترك بين الشركات المصرية والفرنسية، وتعميق الصناعة المحلية، والتواصل مع أعضاء الغرفة الفرنسية لبحث مستلزمات الصناعة التي يتم إنتاجها في فرنسا، وكذا احتياجات الشركات الفرنسية من مستلزمات الإنتاج بالسوق المصرية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الفرنسية، المهندس أحمد العصار، إن الهدف هو التواصل مع الشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق المصري بشكل أكبر للتعاون في توفير مستلزمات الصناعات المختلفة.

من جانبه، قال عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية، إن هناك حاجة إلى مزيد من التواصل مع الشركات الفرنسية من خلال الغرفة، مع رغبة الشركات المصرية في المشاركة في المعارض الفرنسية المعنية بقطاع الصناعات الهندسية، والحاجة إلى التدريب والتطوير والخبرات الفرنسية للتأهيل والتصنيع والتصدير للشركات المصرية، وكذا للتعاون في تحويل معرض الغرفة الهندسية إلى معرض دولي من خلال دعوة الشركات الفرنسية للمشاركة بهدف البحث عن موردين في السوق المصري.

وأكد أهمية توطين الشركات الفرنسية بالسوق المصري وعقد شراكات حقيقية، وضخ استثمارات أكبر للاستفادة بالإمكانيات المصرية في الموقع والخامات والسوق الكبير.

من جانبه، أوضح بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية، أن هناك منتجات في الأجهزة المنزلية متواجدة بقوة في السوق الفرنسي، مشيرًا إلى أن هناك علاقات قوية بين البلدين على المستوى الرسمي، ولكن هناك حاجة أكبر لمعلومات عن السوق الفرنسي، وضرورة عقد شراكات بين الشركات المصرية والفرنسية، مع التعريف بالأنشطة التي يحتاجها السوق الفرنسي والأوروبي من السوق المصري.

وأكد ديمتري أهمية دعوة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الفرنسية سواء كعارضين أو زائرين.

وأضاف أحمد كامل، عضو الغرفة الفرنسية، أن هناك حاجة للتواصل مع شركات تصنيع الإسطمبات في مصر خاصة في صناعة الأواني المنزلية بدلاً من استيرادها من الصين، موضحًا أنه يجب توفير قاعدة بيانات للشركات المنتجة لمستلزمات الصناعات المختلفة وقطع الغيار في مصر بدلًا من استيرادها من الخارج رغم توفرها في السوق المحلي.

واتفق المشاركون، في الاجتماع على أهمية مشاركة الشركات الفرنسية في معرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرفة الهندسية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين الهندسية والفرنسية، والتعرف بشكل أكبر على احتياجات الشركات الفرنسية من مستلزمات الصناعة وقطع الغيار لتوفيرها من السوق المصري.