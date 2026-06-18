يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، ندوة بعنوان: «مستقبل أطفالنا في زمن الشاشات» في السابعة من مساء الاثنين المقبل، والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها المساعد القس أرميا مكرم، ومبادرة الملهمات العربيات برئاسة الدكتورة سوزان القليني.

ويتحدث في الندوة الدكتورة غادة عامر خبيرة الذكاء الاصطناعي بمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وزميل ومحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتورة منى سعيد الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس.

ويقدم شاعر المحروسة أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر، مجموعة من قصائده الشعرية، ومنسقة الندوة الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب، عضوة لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية وأستاذ التسويق بجامعة عين شمس.

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، عضوة لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

وتتناول الندوة، عددًا من المحاور المهمة، منها: «الطفل والشاشة.. الواقع والتحديات، وتأثير الاستخدام المفرط للشاشات على السلوك والصحة النفسية، والتنمر الإلكتروني والمخاطر الرقمية التي تواجه الأطفال، وكيف نحمي أبناءنا في الفضاء الرقمي؟، ودور الأسرة في بناء الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، واستراتيجيات عملية لتحقيق التوازن بين الحياة الواقعية والعالم الرقمي».