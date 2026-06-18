روى الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الأديان ورئيس جامعة القاهرة السابق، موقفًا وصفه بـ«الصادم» تعرض له عقب ثورة 25 يناير، معتبرًا أنه يعكس طبيعة التفكير الأحادي القائم على احتكار الحقيقة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رؤية أخرى»، الذي يقدمه الإعلامي عبد اللطيف المناوي عبر مدونة «الشرق بودكاست»، أنه فوجئ خلال أحد الاجتماعات بشخص يتحدث بعبارة توحي بأنه يتحدث باسم المسلمين في مواجهة آخرين، رغم أن الحاضرين جميعًا من المسلمين، وهو ما أثار استغرابه ودفعه إلى الاعتراض على هذا التصور الإقصائي.

وقال إن أحد الأشخاص أدلى بجملة صادمة بالنسبة له، وهي: «إحنا كمسلمين شايفين»، ما دفعه للرد عليه بالقول: «أنتم كمسلمين؟! ده على اعتبار إننا كفار قريش.. هو أنت ناسي إني كنت بخطب الجمعة قبلك!»، بحسب تعبيره.

وأوضح الخشت أن هذا النوع من التفكير يقوم على الاعتقاد بامتلاك الحقيقة الكاملة، والنظر إلى الآخرين باعتبارهم على خطأ، مشيرًا إلى أن صاحبه يتعامل مع النصوص الدينية والتجربة الإسلامية من منظور واحد، ويرفض القراءات والاجتهادات المختلفة.

وأضاف أن المتطرف غالبًا ما يرى نفسه أكثر فهمًا وإدراكًا من غيره، ويتعامل مع الآخرين بشعور من الفوقية والاستعلاء، معتبرًا أن التطرف يمثل أحد التحديات الكبرى التي تسيء إلى صورة الإسلام وتضر بجوهر رسالته.

وأكد أن الإسلام لا يقوم على فكرة الفهم الواحد أو التفسير الوحيد للنصوص، موضحًا أن الاختلاف في الفهم والاجتهاد أمر أصيل في التراث الإسلامي، وهو ما يتجلى في تعدد آراء المفسرين والفقهاء عبر العصور.

وأشار إلى أن النصوص الإسلامية تضم آيات قطعية الدلالة وأخرى تحتمل أكثر من معنى، وهو ما يفتح المجال للاجتهاد وتعدد وجهات النظر، ويؤكد أن الاختلاف في الفهم لا يعني بالضرورة الخروج عن أصول الدين.