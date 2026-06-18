علماء في أمريكا يكتشفون السر وراء توحش بعض الأورام السرطانية دون غيرها

تشتهر الخلايا السرطانية بشكل عام بقدرتها على خرق قواعد علم الأحياء التي تتحكم في انقسام ونمو الخلايا الحية بشكل عام. وتحدث بعض من أهم هذه الخروقات عندما تقوم إحدى الخلايا بشكل مفاجئ بمضاعفة التركيبة الجينية الخاصة بها بالكامل، وتكوين نسخة غير مستقرة من نفسها تحتوي على عدد مضاعف من الكروموسومات، وهي خيوط دقيقة تحتوي على الحمض النووي للخلية.

وفي معظم الأورام السرطانية، لا يقتصر دور مثل هذه الخلايا الشاذة في تكوينها على التعايش فحسب، بل أنها تدفع الورم إلى التفاقم إلى صورة مميتة قد تودي بحياة المريض. وقد نجح فريق بحثي من معهد فيرجينيا تيك للأبحاث في الولايات المتحدة في إزاحة النقاب عن الآليات وراء هذه الظاهرة التي تفسر سبب توحش بعض الأورام وتعزيز قدرتها على مقاومة العلاجات المختلفة.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الدوريتان العلميتان Proceedings of the National Academy of Sciences وCancer Research المتخصصتان في الأبحاث العلمية ودراسات السرطان على الترتيب أن عددا صغيرا من هذه الخلايا الشاذة من الناحية الجينية يمكنه أن يعيد تشكيل بيئة السرطان داخل الجسم، وقد يساعد هذا الكشف في التنبؤ بالأورام التي سوف تنتهج سلوكيات اكثر وحشية دون غيرها.

ويرى العلماء أن هذا المبحث العلمي يسلط الضوء على نهج جديد لتقييم مدى خطورة الأورام حسب كل حالة على حدة. ويوضح الباحثون أن تلك الخلايا الخطيرة يطلق عليها اسم "الخلايا رباعية الصيغة الصبغية" Tetraploid Cells، وهي تحتوي على أربع مجموعات كاملة من الكروموسومات بدلا من مجموعتين فقط في حالة الخلايا السليمة. وخلال عمليات النمو الطبيعية، تقوم الخلية الحية أثناء الانقسام بنسخ مجموعة الكروموسومات الخاصة بها بنفس عددها بشكل دقيق، ولكن عندما يحدث الاختلال، يتضاعف عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة. ويعتبر هذا الخلل من أكثر سمات السرطان شيوعاً، وكثيراً ما يرتبط بالأورام الشرسة سريعة النمو والتي ترفض الاستجابة للعلاج.

وقد عرف الأطباء والباحثون منذ سنوات أن هذه الخلايا رباعية الصيغة الصبغية كثيراً ما تظهر أثناء نمو الورم السرطاني. وأن المرضي الذين تحتوي أورامهم على هذه الخلايا عادة ما يواجهون أسوأ المصائر، ولكن السبب وراء ظهور هذه الخلايا ظل غير معروف لدى العلماء. وعكف فريق بحثي من معهد فيرجينيا تيك على مدار سنوات في دراسة ما يحدث للخلية عندما تكتسب مجموعة إضافية من الكروموسومات.

ونجح الباحثون في تخليق خلايا رباعية عن طريق إرغام بعض الخلايا الطبيعية خلال التجارب على مضاعفة مجموعة الكروموسومات الخاصة بها دون استكمال عملية الانقسام، وكان الناتج خلايا جديدة تحتوي على ضعف العدد الطبيعي من الكروموسومات.

وعندما عقد الباحثون مقارنة بين تلك الخلايا الجديدة وخلايا السرطان العادية في أجسام فئران التجارب، وجدوا مفاجأة وهي أنه مع نمو السرطان، يتراجع عدد الخلايا الرباعية، ولكن بالرغم من ذلك، ينمو الورم السرطاني بشكل أكبر وأسرع، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية تقوم بتعديل البيئة الدقيقة المحيطة بالسرطان في الجسم، مما يؤدي إلى تحفيز الورم للنمو.

ووجد الباحثون أن هذه الخلايا تشجع على تجنيد ما يعرف باسم الخلايا السدوية، ويقصد بها خلايا الأنسجة الضامة في الجسم، لتعزيز نمو الورم السرطاني، كما لاحظ العلماء أن الأورام لا تنمو بشكل منعزل، بل أنها تتفاعل بشكل مستمر مع الخلايا المحيطة بها وكثيراً ما تتلاعب بها بغرض تعزيز نمو السرطان وانتشاره.

وتقول الباحثة ميجان سويت المتخصصة في علم الأحياء وأحد أعضاء فريق الدراسة من معهد فيرجينيا تيك في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الابحاث العلمية إن "وجود حتى عدد ضئيل من الخلايا رباعية الصيغة الصبغية يعزز تجنيد المزيد من الخلايا غير السرطانية في الجسم بغرض دعم نمو الورم".

وتشير هذه النتائج إلى هذه الخلايا الشاذة جينيا لا تعمل بشكل مباشر على تحفيز نمو الورم، بل أنها أشبه بمحرض بيولوجي لتغيير سلوكيات الخلايا الطبيعية المحيطة بالورم من أجل المساعدة في نمو السرطان.

وقد وجد الباحث مات بلومفيلد عضو فريق الدراسة أن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية تقل في حجمها بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقارنة بحجمها المتوقع في ضوء أنها تحتوي على أربع مجموعات من الكروموسومات، كما لاحظ أن تلك الخلايا الأصغر حجما تنتهج سلوكاً أكثر عدوانية مقارنة بباقي الخلايا السرطانية، حيث تنمو بشكل أسرع وتخترق الأنسجة السليمة بوتيرة مطردة، وتبدي مقاومة أكبر حيال وسائل العلاج المستخدمة للقضاء على السرطان.

وتقول الباحثة دانيلا سيميني عضو فريق الدراسة والمتخصصة في علم أحياء الخلية: "لقد كنا نعرف من قبل أن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية تجعل الورم السرطاني أخطر، ولكننا أصبحنا الآن نعرف أن حجم الخلايا السرطانية يمكن أن يساعد الأطباء في التنبؤ بمدى خطورة الورم". وتؤكد نتائج هذه الدراسة على أن الطريق مازال طويلا من أجل الإلمام بجميع العوامل التي تتحكم في نمو الأورام، ويأمل الباحثون عن طريق دراسة هذه الخلايا الشاذة بشكل متعمق في التنبؤ بالأورام الخطيرة وتطوير استراتيجيات علاجية أفضل للقضاء عليها، مما يعطي أملاً جديداً لمرضى السرطان في العالم.