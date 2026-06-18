المهرجان القومي للمسرح يقدم قراءة مسرحية لعرض النص التاني من الطريق

أقام المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان محمد رياض، عرض القراءة المسرحية للنص الفائز بجائزة التأليف المسرحي «النص التاني من الطريق» للكاتب أحمد رجائي، ومن إخراج الدكتور أيمن عبد الرحمن، بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين والنقاد، من بينهم الفنان محمد رياض، والمخرج وائل إحسان، والناقد محمد الروبي.

ويأتي العرض، ضمن توجه المهرجان لدعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الجمهور، من خلال تقديمها في صورة قراءات مسرحية تفتح المجال أمام النصوص الجديدة للتفاعل مع المتلقي.

وتقوم تجربة القراءة المسرحية على الاعتماد الكامل على أداء الممثلين وقدرتهم على بناء العالم الدرامي بالكلمة والصوت والانفعال، بعيدًا عن العناصر التقليدية للعرض المسرحي من ديكور وأزياء ومؤثرات بصرية، بما يمنح الجمهور مساحة أوسع للمشاركة بخياله في استكمال تفاصيل الحكاية وبناء الفضاء المسرحي.

وجاء اختيار نص «النص التاني من الطريق» لما يحمله من بناء درامي خاص، إذ يتحرك بين مستويات زمنية متعددة، ويعتمد على تداخل الواقع بالتمثيل، فضلًا عن تقديم الشخصية الرئيسية عبر مراحل وأجيال مختلفة، وهو ما منح تجربة القراءة المسرحية بعدًا إضافيًا، وأبرز قدرة النص والممثلين على خلق عالمه الخاص اعتمادًا على الأداء والخيال.

وشارك في بطولة القراءة المسرحية كل من سعيد صديق، وأحمد مختار، ورشا سامي، ومحمد سعيد، وخلود عادل، وأيمن إسماعيل، ومحمود فارس، ووليد أدفاوي، وسارة الشرقاوي، وشيماء ربيع، وريم العزب، والطفل أحمد مروان.

وشارك الفنان ماهر عبيد بالغناء، ووضع الموسيقى عبد السلام شاكر، والألحان ليالي، فيما تولى إبراهيم كامل مهمة المساعدة في الإخراج.