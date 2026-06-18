حكومة سلوفاكيا تواجه تصويتا بحجب الثقة

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من المقرر أن تواجه حكومة سلوفاكيا، تصويتا برلمانيا بحجب الثقة اليوم الخميس، على خلفية تجاوز ديون البلاد الحدود المالية التي حددها الدستور.

وقد تمت الدعوة لإجراء التصويت بعدما قضت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء بأنه يتعين على الحكومة أن تطلب إجراء مثل هذا التصويت بدون تأخير.

وقال رئيس الوزراء روبرت فيكو، إنه احترم حكم المحكمة، ودعا لإجراء التصويت.

وتشغل حكومته الائتلافية أغلبية بواقع 78 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا؛ لذلك من المتوقع أن تفوز في التصويت.

وكانت المعارضة، قد تقدمت بشكوى لدى المحكمة في نوفمبر عقب أن قالت وكالة الاحصاء الأوروبية إن الديون في سلوفاكيا وصلت إلى 59.7% من إجمالي الناتج المحلي الشهر الماضي.

وأفاد مكتب الإحصاء السلوفاكي، بأن النسبة ارتفعت إلى 61.4% منذ ذلك الحين.