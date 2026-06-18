ألقت مباحث التموين، القبض على المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بتصنيع وتجهيز منتجات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن المصنع الكائن بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، إذ عُثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات غير المطابقة للاشتراطات.

وأسفرت الحملة، عن ضبط قرابة 4 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، و2440 عبوة من مستحضرات التجميل تحت التجهيز مصنعة من خامات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 2390 عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأنواع كمنتج نهائي، ومعبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

وضبطت 8000 قطعة من مستلزمات التعبئة والتغليف، شملت ملصقات وعبوات فارغة، إلى جانب خط إنتاج كامل يُستخدم في تصنيع وتعبئة المنتجات المضبوطة.

وتبين أن المتهم كان يعتزم طرح تلك المنتجات بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.