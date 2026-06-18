وزير الخارجية يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس ١٨ يونيو، للتشاور حول تطورات الأوضاع في لبنان الشقيق.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن الوزير عبد العاطي، جدد خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددًا على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقًا صارخًا لقواعد للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.

كما أكد الوزير عبد العاطي، الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.