الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا وثيقة تاريخية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية «وثيقة تاريخية»، و«رسالة من إيران القوية بأن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل».

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «إيران ملتزمة التزامًا راسخًا بالسلام العالمي من خلال صون الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي».

ووقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يومًا، مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يومًا.

كما تنص على إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.