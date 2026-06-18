قطر: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تعزز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي

رحبت دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلكترونيًا، على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم تعد تأكيدًا جديدًا على إرادة الجانبين على المضي قدمًا لحل خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتعزيز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.



وجددت الوزارة تقدير دولة قطر التام للشراكة والجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، وكل الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر؛ وصولًا إلى التوقيع على هذه المذكرة.



وشددت على أن مذكرة التفاهم تمثل أساسًا صلبًا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، داعية في هذا الصدد الأطراف كافة إلى المحافظة على الروح الايجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك، لضمان نتائج شاملة ومستدامة.

وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.