لوفتهانزا تتوقع تراجعا ملحوظا في أعداد المسافرين بمطار فرانكفورت مع انطلاق العطلة الصيفية

تتوقع شركة لوفتهانزا، تراجعا ملحوظا في أعداد المسافرين عبر مطار فرانكفورت مع انطلاق العطلة الصيفية، في أعقاب تصفية شركتها التابعة "سيتي لاين".

وأعلنت أكبر شركة طيران في ألمانيا، أنه مع بدء العطلة في ولايات هيسن، وراينلاند بفالتس، وزارلاند، تتوقع العلامة التجارية الرئيسية لوفتهانزا ــ إلى جانب شركتيها التابعتين "سيتي إيرلاينز" و"ديسكفر" ــ استقبال نحو 158 ألف مسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة، أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً بنحو 28 ألف مسافر، أو ما يعادل 15 بالمئة، مقارنة ببداية العطلة الصيفية في العام الماضي. وتعتزم الشركة التعامل مع كثافة الحركة المتوقعة، والتي تشمل أكثر من 950 رحلة مغادرة خلال أول عطلة أسبوعية من الموسم الصيفي، من خلال جداول عمل معدلة وزيادة عدد الموظفين في مكاتب الخدمة.

وكانت لوفتهانزا، قد أوقفت تشغيل شركتها الإقليمية التابعة "سيتي لاين" في أبريل الماضي بعد إضراب مكثف، مما أدى إلى تقليص جدول رحلات العلامة التجارية الأم بشكل كبير؛ حيث سيتم إلغاء نحو 20 ألف رحلة قصيرة المدى إجمالاً حتى أكتوبر المقبل.

وجاء هذا الإجراء من قِبل الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة كارستن شبور، ردا على الخسائر المالية التي سجلتها العديد من خطوط الطيران، والارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومع ذلك، لا تبدي الإدارة في الوقت الحالي أي قلق بشأن إمدادات الوقود خلال فصل الصيف؛ إذ صرح ينس ريتر، رئيس علامة "لوفتهانزا إيرلاينز" التجارية، للصحفيين في فرانكفورت قائلاً: "لم نتلقَ أي مؤشرات من شركائنا وموردينا حول العالم تفيد بأن تأمين الوقود في الصيف مهدد بأي شكل من الأشكال".

ومن جانبه، أعلن فرانشيسكو شيورتينو رئيس مركز عمليات لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، تحسن في دقة مواعيد الرحلات؛ مشيراً إلى أن خطوط لوفتهانزا سجلت من الناحية التشغيلية "أفضل بداية لموسم الصيف منذ عشر سنوات".

وتتطلع لوفتهانزا، إلى تحقيق مزيد من التحسينات في سير العمليات نتيجة لإغلاق المبنى رقم 2 في مطار فرانكفورت لعدة سنوات، حيث من المقرر إخضاعه لعمليات تجديد وتطوير تمتد حتى العقد المقبل.

وقال شيورتينو، إن لوفتهانزا حصلت على سبعة مواقف خارجية للطائرات بالقرب من المبنى رقم 1، الذي تستخدمه الشركة بشكل رئيسي، نظرا لانتقال شركات الطيران التي كانت تتخذ من المبنى رقم 2 مقرا لها إلى المبنى رقم 3 الجديد في جنوب المطار، مما يسهم في تقصير مسافة رحلات الحافلات بين مبنى الركاب والطائرات.

وأضاف شيورتينو، أنه عند انتقال شركة طيران الرحلات الترفيهية "كوندور" إلى المبنى رقم 3 في عام 2027، ستحصل لوفتهانزا على مواقف إضافية أخرى في المبنى رقم 1.