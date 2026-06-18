مصدر إسرائيلي: نتنياهو يعتزم الاستعانة بمشرعين أمريكيين للتأثير على الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم استخدام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المؤيدين لإسرائيل وشخصيات إعلامية يمينية للتأثير على بنود الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المصدر، يعتقد نتنياهو أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، لكن طهران لن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ويعتزم نتنياهو استخدام شخصيات إعلامية، مثل مارك ليفين من قناة فوكس نيوز، وسياسيين مؤيدين لإسرائيل، لإيصال رسالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقع الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب ‌بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن القضايا الأمنية والنووية والاقتصادية.

وفي قصر فرساي بفرنسا، وقّع ترامب على المذكرة خلال مشاركته في مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ونشر ماكرون فيديو للرئيس ترامب خلال توقيعه مذكرة التفاهم، قال الرئيس الأمريكي فيه: "هذا لم يكن سهلا".

وفي المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً للحظة توقيع بزشكيان على الوثيقة.

وقال بزشكيان في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "وثيقة تاريخية، ورسالة من إيران القوية بأن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وأكد بزشكيان أن "إيران ملتزمة التزامًا راسخًا بالسلام العالمي من خلال صون الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".

وتضمنت مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، إعلانا رسميا بإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ورفع الحصار البحري، إلى جانب إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تمتد لمدة 60 يوما.

كما نصت أيضا على تخفيف العقوبات بما يسمح لإيران باستئناف صادرات النفط خلال فترة المفاوضات.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اعتزازه بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن توقيع الاتفاق يجسد التزام الطرفين بتسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المذكرة دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري.