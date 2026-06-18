رئيس وزراء قطر: مستمرون في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الرحمن، من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وفق بيان للخارجية القطرية اليوم الخميس.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المسئول القطري، ضرورة التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

وتلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية.