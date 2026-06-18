وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة الحوار مع دول الخليج

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتطورات الإقليمية، والعلاقات الثنائية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أكد عراقجي، خلال الاتصال، التزام بلاده بسياسة حسن الجوار، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة الحوار مع دول الخليج العربي. فيما تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة في العلاقات الثنائية، واتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات الدبلوماسية لمتابعة القضايا المطروحة.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية «وثيقة تاريخية»، و«رسالة من إيران القوية بأن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل».

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «إيران ملتزمة التزامًا راسخًا بالسلام العالمي من خلال صون الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي».

ووقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يومًا، مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يومًا.

كما تنص على إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.