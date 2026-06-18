أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة الإشارات والتحكم على مختلف خطوط الشبكة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى رفع معدلات السلامة والأمان وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب، وذلك من خلال التحول من نظم التشغيل الميكانيكية التقليدية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن مشروع تطوير نظم الإشارات يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تشهدها شبكة السكك الحديدية المصرية، إذ يستهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث؛ بما يساهم في زيادة معدلات الأمان، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في إدارة حركة القطارات، فضلًا عن رفع الطاقة التشغيلية للخطوط وزيادة عدد الرحلات اليومية وتقليل زمن الرحلات.

وقالت الهيئة، إنها استطاعت الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على خط (القاهرة – الإسكندرية) بطول 208 كيلومترات، أحد أكثر خطوط السكك الحديدية كثافة في حركة الركاب والبضائع، إذ ساهمت الأنظمة الجديدة في تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستويات السلامة على امتداد الخط.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط (بني سويف – أسيوط) بطول 250 كيلومترًا، بما يدعم حركة النقل بين محافظات الوجه القبلي ويعزز من كفاءة التشغيل على هذا المحور الحيوي.

وأشارت إلى مواصلة أعمال التطوير حاليًا على عدد من الخطوط الرئيسية بالشبكة، تشمل خط (أسيوط – نجع حمادي) بطول 181 كيلومترًا، وخط (نجع حمادي – الأقصر) بطول 118 كيلومترًا، بالإضافة إلى خط (القاهرة – بني سويف) بطول 125 كيلومترًا، وخط (بنها – بورسعيد) بطول 214 كيلومترًا، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث منظومة الإشارات على مختلف خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت أنه يجري أيضًا تنفيذ مشروع تزويد خطوط (الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي)، وخط (بنها – بورسعيد)، بإجمالي أطوال تصل إلى 953 كيلومترًا، بنظام التحكم الأوروبي الحديث ETCS-Level 1، الذي يعد أحد أكثر الأنظمة تطورًا في مجال إدارة وتشغيل حركة القطارات، منوهة إلى أن هذا النظام يساهم في توفير مستويات أعلى من الأمان من خلال المراقبة المستمرة لحركة القطارات وسرعاتها، وإرسال المعلومات بشكل لحظي إلى قائدي القطارات، بما يقلل من احتمالات الأخطاء التشغيلية ويرفع كفاءة إدارة الحركة على الشبكة.

وتابعت أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتحديث مرفق السكك الحديدية، حيث تستهدف إنشاء منظومة تشغيل حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الذكية، بما ينعكس إيجابيًا على انتظام مواعيد القطارات، وتحسين مستوى الخدمة، وزيادة الاعتمادية التشغيلية للشبكة.