سويسرا تتجه لرفع الحظر المفروض على إقامة محطات نووية جديدة

أيد مجلس النواب السويسري، اليوم الخميس، مبادرة لرفع الحظر المفروض على بناء محطات جديدة للطاقة النووية، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام خطة الحكومة للمضي قدما.

ويأتي تأييد المجلس الوطني، بعد أن حصلت المبادرة على تأييد من جانب مجلس الشيوخ والحكومة الاتحادية.

وأعلن حزب الخضر، إجراء استفتاء شعبي لمعارضة هذه الخطوة.

ولا يترتب على القرار أي نتائج فورية، حيث إنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط لبناء محطات نووية جديدة في البلاد.

وكانت مبادرة شعبية، تحظى بدعم جمعيات الأعمال، قد أيدت بناء محطات جديدة للطاقة النووية. إلا أن الحكومة رفضت ذلك لأنه يتطلب إجراء تعديل دستوري.

وعوضا عن ذلك، قدمت الحكومة، مقترحا مضادا لرفع الحظر الحالي على أعمال البناء الجديدة.