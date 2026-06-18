كيف تفاعلت الصحف الإيرانية مع توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن؟

اتسمت عناوين الصحف الإيرانية، اليوم الخميس، بنبرة انتصار عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، حيث اعتبر بعضها أن الخطط العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فشلت.

ووصفت صحيفة "جوان"، وهي صحيفة يومية إيرانية بارزة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة بأنها مُنيت بـ"هزيمة مجيدة"، وكتبت أنه بينما دخلت إسرائيل والولايات المتحدة الصراع بأهداف طموحة، خرجت إيران أقوى مما توقع خصومها، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

أما الصفحة الأولى من صحيفة "همشهري" الحكومية، فقد ظهر ترامب وهو يعض على قطعة ورق ممزقة. وجاء العنوان الرئيسي: "ذهب مع الريح"، وهو تعبير فارسي شائع يشير إلى ضياع شيء ما.

في حين اختارت صحيفة "كهيان" المحافظة، عنوانا يقول: "مضيق هرمز سلاحنا الرادع؛ وقوتنا غير قابلة للتفاوض".

أما صحيفة سازانديجي، التابعة للتيار الإصلاحي في إيران، فقد ركزت على المكاسب الاقتصادية المحتملة بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث كتب الرقم "300" بأحرف كبيرة، في إشارة إلى صندوق إعادة الإعمار المحتمل البالغ 300 مليار دولار المحدد في الاتفاق.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب ‌بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن القضايا الأمنية والنووية والاقتصادية.

وفي قصر فرساي بفرنسا، وقّع ترامب على المذكرة خلال مشاركته في مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ونشر ماكرون فيديو للرئيس ترامب خلال توقيعه مذكرة التفاهم، قال الرئيس الأمريكي فيه: "هذا لم يكن سهلا".

وفي المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً للحظة توقيع بزشكيان على الوثيقة.

وقال بزشكيان في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "وثيقة تاريخية، ورسالة من إيران القوية بأن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وأكد بزشكيان أن "إيران ملتزمة التزامًا راسخًا بالسلام العالمي من خلال صون الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".

وتضمنت مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، إعلانا رسميا بإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ورفع الحصار البحري، إلى جانب إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تمتد لمدة 60 يوما.

كما نصت أيضا على تخفيف العقوبات بما يسمح لإيران باستئناف صادرات النفط خلال فترة المفاوضات.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اعتزازه بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن توقيع الاتفاق يجسد التزام الطرفين بتسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المذكرة دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري.