المركز القومي للسينما ينظم فعاليات نادي سينما المرأة بمركز الهناجر

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما المرأة بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، وسط حضور من المهتمين بالسينما وصُنّاع الأفلام والجمهور.

وشهدت الفعالية، عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تناولت قضايا إنسانية واجتماعية متنوعة، إذ جرى عرض فيلم «فرصة تانية» بطولة وائل عوني ونورهان منصور، وتأليف خالد جمال وإخراج أبرام سمير، والذي ناقش من خلال أحداثه صراعًا نفسيًا بين شاب يسعى لتغيير امرأة متسلطة أثرت سلبًا على حياته.

وتضمن البرنامج، عرض فيلم «3/2/1» إنتاج وإخراج أحمد معوض، والذي تناول بأسلوب درامي موقفًا يعيشه زوجان خلال استعدادهما لالتقاط صور تذكارية في ذكرى زواجهما، في محاولة للظهور بالصورة المثالية أمام الآخرين.

وشملت العروض، فيلم «أحلام.. ورقة محطمة» للمخرج عادل شحاتة، والذي رصد معاناة فتاة ريفية تواجه الهلاوس البصرية ونظرة المجتمع القاسية، في رحلة بحثها عن تحقيق أحلامها وبناء مستقبل مختلف.

كما عرض فيلم «إيه اللي نابه» تأليف وإخراج كريم فهمي، والذي قدم معالجة كوميدية فانتازية تدور حول مصاص دماء يعاني من الاكتئاب ويخطط لإنهاء حياته، قبل أن تقلب فتاة غامضة مجرى الأحداث.

وعقب انتهاء العروض، أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام بحضور عدد من صناعها، ودار حوار مفتوح مع الجمهور حول الموضوعات والقضايا التي تناولتها الأعمال المشاركة.