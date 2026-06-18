بلومبرج: واشنطن تحقق بشأن معاملات لبنوك أمريكية مرتبطة بخامنئي

نقلت وكالة «بلومبرج نيوز»، اليوم الخميس، عن مسئولين مطلعين قولهم إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في كيفية بناء الزعيم ‌الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، محفظة استثمارات عالمية لها انكشاف على بنوك في وول ستريت.

وذكر التقرير أن هذا التحقيق يأتي في إطار فحص أوسع نطاقا في مزاعم تتعلق بغسل ⁠الأموال والفساد، ويشمل التدقيق في معاملات شاركت فيها شركات تخضع لإشراف خامنئي.



ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، أن المحققين يراجعون دور البنوك الأمريكية في تلك المعاملات. وأشار التقرير إلى أن البنوك الخاضعة للمراجعة تشمل جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب.

ولم يرد كل من ‌جيه.بي ⁠مورجان ووزارة العدل الأمريكية بعد على طلبات من «رويترز» للتعليق، في حين رفضت سيتي جروب التعليق.

وأشار تقرير «بلومبرج» إلى أن التحقيق لا يعني ⁠بالضرورة توجيه تهم، مضيفا أن التركيز الأساسي للتحقيق ينصب على خامنئي.

واختير مجتبى خامنئي ليكون الزعيم الأعلى لإيران ⁠بعد مقتل والده علي خامنئي، في غارة جوية أمريكية إسرائيلية.

ويتمتع الزعيم ⁠الأعلى بالسلطة المطلقة في شئون الدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية والبرنامج النووي الإيراني.