بوتين: استقرار الشرق الأوسط مفيد لأسواق الطاقة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ترحيبه بتوقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع بينهما، ومصادقة رئيسي البلدين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني مسعود بزشكيان عليها.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، جاء تصريح بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، اليوم، في مدينة قازان الروسية في ختام أعمال قمة روسيا ودول «آسيان».

ولفت بوتين إلى تطابق مواقف الجانبين تجاه العديد من القضايا الدولية الراهنة وبينها الملف الإيراني، حيث رحبت الدول مجتمعة بالاتفاقات التي توصل إليها الجانبان الإيراني والأمريكي، والبدء في صياغة اتفاق شامل للسلام.

وأضاف: «نرحب بتوقيع الرئيسين ترامب وبزشكيان على مذكرة التفاهم ونأمل أن يسهم ذلك في إحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مما سيؤثر إيجابا على سوق الطاقة».

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تتضمن وقفًا فوريًا وشاملًا للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما، مع الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلًا، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتنص المذكرة على بدء مفاوضات خلال مدة أقصاها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، إلى جانب إجراءات تدريجية تتعلق بتخفيف التوترات الميدانية، بما في ذلك إعادة تنظيم حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية.

كما تشمل التفاهمات التزام الولايات المتحدة برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران، وتسهيل عودة التعاملات الاقتصادية والنفطية، إضافة إلى خطة دولية لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار بالتعاون مع شركاء إقليميين.

وفي الجانب النووي، تؤكد إيران عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مع الاتفاق على إدارة ملف التخصيب تحت إشراف دولي، ومواصلة المفاوضات حول استخداماته المدنية.

كما تنص المذكرة على تجميد الإجراءات التصعيدية مؤقتًا، بما في ذلك وقف فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم يُصادق عليه مجلس الأمن الدولي.