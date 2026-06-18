عراقجي يدعو إلى حوار مع دول الخليج لتبديد الغموض بعد التفاهم مع واشنطن

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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إلى إجراء حوار مع دول الخليج من أجل إزالة "حالة الغموض القائمة" بعد التفاهم بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وأطلع عراقجي، نظيره الكويتي على تفاصيل التفاهم المبرم بين إيران والولايات المتحدة، كما استعرض معه آخر التطورات المرتبطة بهذا الملف.

وأعرب عراقجي عن أمله في أن يسهم التفاهم مع واشنطن في إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

وأكد أن الحوار بين طهران ودول الخليج ضروري لإزالة "حالة الغموض القائمة" وتعزيز التواصل والتعاون المتبادل بين الجانبين.

كما بحث الوزيران عددا من القضايا البارزة في العلاقات الثنائية، واتفقا على مواصلة المشاورات الدبلوماسية لمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها وتعزيز التعاون بين البلدين.

والأربعاء، أعلن الوسيط الباكستاني توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.