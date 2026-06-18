انطلاق عرض Toy Story 5 في 41 دار عرض بمصر

انطلق، اليوم الخميس، العرض الرسمي لفيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 5" في مصر بنسخه الإنجليزية والعربية الفصحى واللهجة المصرية داخل 41 دار عرض موزعة على القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والشرقية وسوهاج، بالتزامن مع طرحه في عدد من الأسواق العالمية والعربية، من بينها التشيك والدنمارك والإكوادور واليونان وفلسطين والمجر وإيطاليا وكازاخستان ونيوزيلندا والبرتغال وسنغافورة وسلوفاكيا، على أن ينطلق عرضه في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اعتبارا من الجمعة 19 يونيو.

وأُقيم أمس بسينما نايل سيتي عرض خاص للفيلم بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والنقاد والصحفيين، وسط أجواء من المرح أضفاها الأطفال المشاركون في العرض، ومن بينهم: لين وريحانة وزين أمير صلاح الدين، والطفل سليم يوسف وشقيقته تيا، إلى جانب الفنان أمير صلاح الدين وزوجته.

وتدور أحداث الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدا مباشرا لجوهر اللعب القائم على الخيال.

ويعود الأبطال المحبوبون "وودي" و"باز لايتيير" و"جيسي" في مغامرة جديدة مليئة بالتحديات، بعد أن يكتشفوا انجذاب الأطفال المعاصرين إلى الأجهزة الإلكترونية أكثر من الألعاب التقليدية؛ حيث يجد الثلاثي أنفسهم أمام اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالم باتت تهيمن عليه التكنولوجيا، ساعين إلى إنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

وتعود الشخصيات المحبوبة بأصوات مؤديها الأصليين، حيث يؤدي توم هانكس صوت "وودي"، وتيم ألين صوت "باز لايتيير"، وجوان كوزاك صوت "جيسي"، وبليك كلارك صوت "سلينكي دوغ"، وتوني هيل صوت "فوركي"، ووالاس شون صوت "ريكس"، وجون راتزنبرجر صوت "هام"، كما ينضم إلى العمل عدد من الأعضاء الجدد، من بينهم سكارليت سبيرز في دور "بوني"، وجريتا لي في دور "ليلي باد".

الفيلم من إخراج أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ومن إنتاج "Pixar Animation Studios" و"Walt Disney Pictures"، فيما تتولى شركة "United Motion Pictures" توزيعه في مصر.