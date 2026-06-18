نائب ترامب: لا يمكن لإسرائيل حل مشاكلها الأمنية بالقتل فقط

انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ما وصفه بـ"الذعر" الإسرائيلي إزاء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل مفرط على القوة العسكرية لحل مشاكلها، وأنه ينبغي عليها منح الولايات المتحدة مزيداً من "التقدير" كحليف.

وقال دي فانس في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الذعر في إسرائيل غريبا بعض الشيء، لأنه ينبع من انعدام الثقة، وأعتقد أن فكرة أننا أبرمنا اتفاقا سيئا لا تدعمها الحقائق، بل إنها غير منطقية إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ العلاقة الطويل بين البلدين".

وتابع: "هناك حالة من الذعر الغريب تكاد تكون منتشرة في الأوساط الإسرائيلية، حيث يفترضون أن كل ما هو مُقترح ويصب في مصلحة إيران سيتحقق، دون أن يغير الإيرانيون أي من سلوكهم. ولا أفهم لماذا يعتقد أي شخص أن هذا صحيح".

وأشار دي فانس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب انتقاد الاتفاق، لكن شريكيه في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقدا الاتفاق.

كما ندد حلفاء نتنياهو في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أعضاء من المعارضة، بالاتفاق ووصفوه بأنه مُضر بمصالح إسرائيل الأمنية.

ونوه نائب الرئيس الأمريكي بأنه "من الواضح أن قطاعات واسعة من النظام السياسي الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي حساسة للغاية تجاه هذا الاتفاق"، لكنني أعتقد أيضا أنهم يستغلون بعض المعلومات المضللة حول الاتفاق، وينشرونها، ويشعرون بالذعر حيالها.

وفيما يتعلق بمنتقدي الاتفاق الإسرائيليين، قال دي فانس: "أعتقد أن ردي عليهم سيكون: ما هو اقتراحكم بالتحديد؟ أنتم دولة يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة. لا يمكنكم حل جميع مشاكل الأمن القومي لديكم بالقتل فقط".