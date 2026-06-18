زيمبابوي: البرلمان يمدد ولاية الرئيس منانجاجوا

صوت نواب البرلمان في زيمبابوي اليوم الخميس، لصالح تعديلات دستورية من شأنها تأجيل الانتخابات وتمديد فترة حكم رئيس البلاد البالغ من العمر 83 عاما، من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

وتبرز عملية التصويت استمرار تمسك القادة المتقدمين في السن في أفريقيا بالسلطة، في قارة تضم بعضا من أقدم الحكام في العالم رغم أنها تتفاخر بامتلاكها أكبر نسبة من السكان الشباب على مستوى العالم.

وأقر مجلس النواب في زيمبابوي بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية من شأنها تأجيل الانتخابات المقررة عام 2028 إلى عام 2030، وتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانجاجوا لمدة عامين.