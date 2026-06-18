عبور 7 سفن على الأقل مضيق هرمز حتى الآن

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة السفن أن 7 سفن عبرت مضيق هرمز حتى الآن، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وخرجت 4 سفن شحن، وناقلة غاز طبيعي مسال ترفع العلم الفرنسي، وناقلة "قار" ترفع علم جزر كوك، من المضيق متجهة إلى خليج عُمان. أما السفينة الأخرى، "ستار واي" التي ترفع علم بنما، فقد دخلت المضيق متجهة إلى الخليج العربي.

وقد قامت "ستار واي"، القادرة على حمل أكثر من 46 ألف طن من النفط، بإيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بنظام التعرف الآلي، ما أخفاها فعليا عن الأنظار، وهو تكتيك أصبح أكثر شيوعا منذ الإغلاق الأولي للمضيق في مارس الماضي، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتعتبر إعادة فتح مضيق هرمز جزءا أساسيا من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وبموجب مذكرة التفاهم، تبذل إيران، فور توقيع المذكرة، أقصى جهودها لوضع ترتيبات تضمن مرورا آمنا للسفن التجارية من الخليج العربي إلى خليج عُمان وبالعكس من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط.

ويبدأ مرور السفن التجارية فورا، ومع مراعاة ضرورة إزالة إيران للعوائق التقنية والعسكرية وإبطال الألغام، تستأنف الملاحة بصورة منتظمة خلال 30 يوما.

كما تجري طهران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتنسيق مع دول الخليج، وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدولتين المطلتين على المضيق.