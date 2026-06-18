مباحثات مصرية أمريكية حول مستجدات ليبيا وأمن القرن الإفريقي

- اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية لبحث التطورات الإقليمية



جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، الخميس 18 يونيو؛ حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية - الأمريكية والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والتي عكسها اللقاء الإيجابي والبنّاء للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، والتي تناولت عددا من الملفات الإقليمية.

وأكد الجانبان التطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

قدم الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، التهنئة للمسئول الأمريكي بمناسبة التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله أن يشكل هذا التطور المهم نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشددا على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما تناول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وأهمية دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي دول القرن الإفريقي.