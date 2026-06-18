التشيك تتقدم على جنوب إفريقيا في الشوط الأول من مباراة المنتخبين بالمونديال

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تفوق منتخب التشيك على نظيره جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أتالانتا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل ميشال ساديليك هدف منتخب التشيك الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد جملة مميزة بدأت برمية تماس وانتهت بهدف.

وشهدت المباراة حصول تيبوهو موكوينا، لاعب جنوب إفريقيا على بطاقة صفراء، هي الثانية له على التوالي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.

ويلتقي المنتخب الجنوب إفريقي مع نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في الرابعة من فجر الخميس 25 يونيو الجاري.

واقترب منتخب جنوب إفريقيا من توديع بطولة كأس العالم، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المكسيك بنتيجة 2-0.