ثنائي هجومي يقود تشكيل التشيك لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس العالم

أعلن ميروسلاف كوبك، المدير الفني لمنتخب التشيك، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "أتلانتا ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب التشيك كالتالي:

حراسة المرمى: ماتي كوفاش

خط الدفاع: فلاديمير كوفال – روبين هراناتش – هولش – كرييتشي – سويكا

خط الوسط: ميشال ساديليك – فلاديمير داريدا – لوكاس سيرف

خط الهجوم: آدم هلوتشيك – باتريك شيك

ويدخل منتخب التشيك المواجهة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، وتحقيق أول انتصار له في البطولة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.