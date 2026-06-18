وزير الرياضة يلتقي مستثمرين فرنسيين لبحث التعاون في المجال الرياضي

التقى السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالسيدة صوفي لوران، رئيسة تجمع الشركات الفرنسية للخبرات الرياضية، وذلك بحضور عدد من المستثمرين وممثلي كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية الدولية والبنية التحتية الرياضية والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالأحداث الكبرى.

وشارك في اللقاء ممثلو عدد من الشركات الفرنسية الرائدة، من بينها شركات متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية، والتخطيط الاستراتيجي للأحداث الكبرى، والتكنولوجيا الرياضية، وتجربة الجماهير والمتطوعين، والأمن وإدارة المخاطر، ومن أبرزها شركات أوديتوار، وجي إل إيفنتس، وأورانج، وماي كوتش، وهوريكان، وفيباريس، وإيفينت تيم، وأوسموز إنجينيرينج، وسبارتنر للاستشارات وتنظيم الفعاليات، إلى جانب عدد من الشركات الأعضاء في التجمع الفرنسي للخبرات الرياضية.

وخلال اللقاء، استعرضت صوفي لوران الخبرات الفرنسية المتراكمة في تنظيم وإدارة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، خاصة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي تولت خلالها مسؤولية العلاقات الدولية، كما تم استعراض مجالات التعاون المحتملة لدعم جهود مصر في استضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وناقش الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التخطيط الاستراتيجي للفعاليات الرياضية، وإدارة المنشآت، والتحول الرقمي، والأمن وإدارة الحشود، وبرامج المتطوعين، والاستدامة، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة تؤهلها لاستضافة المزيد من الفعاليات القارية والدولية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات دولية مع المؤسسات والشركات الرائدة عالمياً لنقل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لاستكشاف فرص التعاون المستقبلية بما يدعم رؤية مصر في تطوير قطاع الرياضة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.