ارتفاع فائض التجارة الخارجية في سويسرا خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية النمساوية، اليوم الخميس، ارتفاع فائض التجارة الخارجية خلال مايو في ظل نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وارتفع الفائض التجاري، إلى 5.64 مليار فرنك سويسري (7 مليارات دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بـ3.28 مليار فرنك خلال أبريل الماضي.

ونمت الصادرات بنسبة 13.4% على أساس شهري في مايو الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.4%.

وارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية والدوائية بنسبة 25.7% والمجوهرات بنسبة 14.7%.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت صادرات سويسرا من منتجات الطاقة بنسبة 13.3%.