السيناتور الأمريكي روجر ويكر: من الخطأ إجبار إسرائيل على التراجع أمام حزب الله

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أعرب السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قلقه البالغ وانتقد بشدة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ويكر في بيان إنه يخشى أن يقوض الاتفاق مكاسب عملية الغضب الملحمي بطرق لا تتوافق إطلاقا مع أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف ويكر : "على وجه التحديد، فإن صندوق الـ 300 مليار دولار المخصص لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية - رغم أنه غير ممول من دافعي الضرائب الأمريكيين - سيجعل المكاسب التي حصلت عليها إيران بموجب اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما لعام 2015 تبدو ضئيلة بالمقارنة".

ومضى قائلا: "أعتقد أنه من الخطأ إجبار إسرائيل على التراجع أمام حزب الله اللبناني".

وتابع: "كما أعارض رفع الولايات المتحدة أي عقوبات عن إيران، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل موافقة طهران على التفاوض لمدة 60 يوما إضافية".