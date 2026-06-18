وزير الخارجية: مصر مستمرة في دعم المبادرات الصحية الموجهة للدول الأفريقية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، الوفد الطبي المصري الذي زار كل من تنزانيا وكينيا برئاسة الأستاذ الدكتور شريف مراد بجامعة عين شمس، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى دعم التعاون الصحي مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز أواصر الشراكة في المجالات الطبية والصحية.

وأكد الوزير عبد العاطي، أن القطاع الصحي يعد أحد أهم مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيدًا بما حققته القافلة الطبية المصرية في كينيا وتنزانيا من نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ وقعت الكشف الطبي على أعداد كبيرة من المواطنين وإجراء العديد من العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المتخصصة في عدد من التخصصات الدقيقة، فضلًا عن تسليم شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية دعمًا للمنظومة الصحية في البلدين، بما يعكس حرص مصر على الإسهام الفعلي في تعزيز الخدمات الصحية لدى الأشقاء الأفارقة وتعزيز التكامل القاري في القطاع الصحي.

وشدد وزير الخارجية، على استمرار دعم مصر للمبادرات الصحية الموجهة إلى الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي بالقارة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة.

ووجه بتوسيع نطاق هذه المبادرات الصحية لتشمل عددًا أكبر من الدول الأفريقية الشقيقة خلال الفترة المقبلة، من خلال إيفاد قوافل طبية متخصصة إلى دول أخرى بالقارة.

وجدد التأكيد على أهمية مواصلة نقل الخبرات والتجارب الرائدة في المجالات الصحية والدوائية، ودعم برامج بناء القدرات وتعزيز الاستجابة للتحديات الصحية الطارئة، وتوفير الإمدادات الطبية واللقاحات والصناعات الدوائية، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الصحية بالدول الأفريقية وقدرتها على مواجهة الأزمات الصحية بكفاءة واستدامة.

وفي ذات السياق، استمع وزير الخارجية، إلى عرض من أعضاء الوفد حول نتائج الزيارة واللقاءات التي عقدوها مع المسئولين والكوادر الطبية في البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية المصرية والأفريقية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرعاية الصحية والتدريب وبناء القدرات والتخصصات الطبية المختلفة.