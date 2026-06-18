أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، توفير جميع الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع بشبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بالإضافة إلى إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل، يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بنسبة 50% لكافة أنواع الاشتراكات، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، التي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة المقبلة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن وسائل الدفع المتاحة تتمثل فيما يلي:

أولًا: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

توفر الهيئة وسائل دفع متنوعة للركاب، تتمثل في:

بطاقة المحفظة الإلكترونية، التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها داخل المحطات، وتتمثل مميزاتها في الآتي:

يتم تحصيل قيمة الكارت مرة واحدة، وتصل مدة صلاحيته إلى نحو خمس سنوات.

يمكن شحنه بأي مبلغ.

لا يرتبط بمدة محددة، ويتم نقل الرصيد المتبقي بالمحفظة، سواء كان الكارت تالفًا أو انتهت صلاحيته، إلى كارت جديد.

يمكن استخدام الكارت لأكثر من راكب عند الدخول والخروج من المحطة نفسها.

يتيح سرعة أكبر في الدخول والخروج.

يمكن استخدام محفظة التذاكر كوسيلة دفع في ماكينات الصراف الآلي.

يساهم في حل مشكلة «الفكة».

ماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM) المتوافرة في عدد من المحطات.

تذاكر الرحلة الواحدة، التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر أو من ماكينات (TVM).

الاشتراكات الشهرية والموسمية بمختلف فئاتها.

اشتراكات مخفضة للراكب المستديم، تُستخرج وفقًا لمدة الاشتراك (شهري – ربع سنوي – سنوي) بجميع فئاتها.

أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للمترو:

الخط الأول:

(حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادي – دار السلام – الزهراء – أحمد عرابي – الشهداء 1 – منشية الصدر – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج – المرج الجديدة).

الخط الثاني:

(كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2 – الأوبرا – الدقي – جامعة القاهرة – أم المصريين – المنيب).

الخط الثالث:

(عدلي منصور – النزهة – هليوبوليس – كلية البنات – العباسية – عبده باشا – العتبة – جمال عبد الناصر – صفاء حجازي – إمبابة – القومية – وادي النيل – جامعة الدول – جامعة القاهرة).

وتبدأ مواعيد العمل بمكاتب الاشتراكات من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.

ثانيًا: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

توفر الهيئة وسائل دفع متنوعة للركاب، تتمثل في:

بطاقات التذاكر اللاتلامسية.

اشتراك لمدة 30 يومًا بعدد رحلات غير محدود للاستخدام داخل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) فقط.

ماكينات بيع التذاكر (TVM) وشبابيك صرف التذاكر (TOM) في جميع محطات القطار.

أماكن مكاتب الاشتراكات بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT):

تتوافر مكاتب الاشتراكات في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات القطار الكهربائي الخفيف، وعددها 12 محطة، وهي:

(عدلي منصور – العبور – المستقبل – الشروق – نيو هليوبوليس – بدر – الروبيكي – حدائق العاصمة – مطار العاصمة – مدينة الفنون والثقافة – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة).

وتتم عملية البيع على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية.

كما توفر الهيئة القومية للأنفاق إمكانية الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات «الفيزا» بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وتتيح هذه الخدمة لجمهور الركاب:

شراء تذاكر الرحلة الواحدة.

شحن بطاقات المحفظة الإلكترونية.

استخراج وتجديد الاشتراكات الشهرية والموسمية.

ويأتي ذلك في إطار تسهيل وتسريع إجراءات الدفع، وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال أوقات الذروة.

ثالثًا: مونوريل شرق النيل

توفر الهيئة وسائل دفع متنوعة للركاب، تتمثل في:

شبابيك صرف التذاكر، مع إتاحة الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات «الفيزا» بجميع المحطات.

ماكينات بيع التذاكر (TVM) بجميع محطات المونوريل.

نظام مميز للاشتراكات يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بنسبة 50% لكافة أنواع الاشتراكات (الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية).

أماكن مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل:

تتوافر مكاتب الاشتراكات في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 16 محطة، وهي:

(المشير طنطاوي – وان ناينتي – المستشفى الجوي – النرجس – المستثمرين – محطة اللوتس – جولدن سكوير – بيت الوطن – مسجد الفتاح العليم – الحي R1 – الحي R2 – المال والأعمال – مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وتتم عملية البيع على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية.