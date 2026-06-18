شوبير: الزمالك سيخوض الموسم الجديد بقائمته الحالية

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك لا يزال يعاني على مستوى فريق الكرة في ظل عدم حل أزمة القيد حتى الآن، مع تبقي أيام قليلة على حسم ملف الرخصة الأفريقية.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة أمس بيانا تؤكد فيه انتهاء أزمة أرض الزمالك وحصوله على قطعة أرض بديلة بناء على توجيهات رئاسية، لكن النادي لا يزال بانتظار إنهاء القضايا العالقة في أزمة القيد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ''الزمالك موقفه صعب جدًا وهيكمل باللاعبين الموجودين، والأمل حاليًا في فك إيقاف القيد التأديبي 5 إلى 10% والزمالك شغال في حل القضايا اللي عليه يعني أنهى مشكلة مساعدي جوميز وشغال في سامسون أكينولا ولسه بيشوف القضايا عشان موضوع الرخصة الأفريقية كمان''

يذكر أن الزمالك نجح في إنهاء بعض القضايا العالقة من بينها قضية صلاح الدين مصدق المدافع المغربي السابق، وكذلك مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز المدرب الأسبق.