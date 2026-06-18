مصدر إسرائيلي لـCNN: نتنياهو يستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران

نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يزال يعتقد أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لن تفضي إلى اتفاق نهائي، في ظل قناعته بأن طهران لن تقبل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأوضح المصدر أن نتنياهو يسعى إلى التأثير في مسار أي اتفاق محتمل، من خلال التواصل مع شخصيات إعلامية يمينية وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي معروفين بدعمهم لإسرائيل، بهدف ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني.

وبحسب الشبكة، أبدى نتنياهو تشككًا مستمرًا في نوايا إيران طوال مراحل التفاوض، معتبرًا أن طهران لا تتعامل مع المحادثات بروح جادة تتيح الوصول إلى تسوية دائمة.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراهن على حشد أصوات مؤثرة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، لتعزيز موقفه الرافض لأي اتفاق يراه غير كافٍ للحد من القدرات النووية الإيرانية.

في المقابل، أشارت الشبكة إلى وجود مؤشرات على تباين في المواقف داخل المعسكر الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وذكرت أن بعض السياسيين الذين تبنوا سابقًا مواقف متشددة تجاه إيران – مثل السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام – أعربوا عن انفتاح أكبر على خيار التوصل إلى اتفاق، معتبرين أنه قد يخدم المصالح الأمريكية.