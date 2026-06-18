3 شهداء وعدة إصابات جراء قصف للاحتلال قرب مسجد غرب مدينة غزة

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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجرح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب المدينة.

فيما قال مراسل وكالة «صفا» إن فتاة أصيبت، برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأضاف أن الصياد محمد جلال العبد القرعان أصيب بجراح خطيرة، جرّاء إطلاق نار من بحرية الاحتلال في بحر القطاع فجر اليوم.

وأشار إلى إصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال في منطقة المحررات غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وقال مراسل «صفا» إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه النازحين في منطقة الإقليمي ومزارع فتوح جنوبي مواصي خان يونس.

وأشار إلى إطلاق نار من آليات الاحتلال، وتنفيذ عملية نسف ضخمة شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه شاطئ بحر الزوايدة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في عدة مناطق من القطاع.