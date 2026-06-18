كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون لحماية حقوق النشر ومكافحة القرصنة في عصر الذكاء الاصطناعي

عززت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي تعاونهما في مجال حماية حقوق النشر والملكية الفكرية، من خلال سلسلة فعاليات مشتركة استضافتها العاصمة الكورية سيئول خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، بهدف مناقشة التحديات التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستكشاف آفاق التعاون لحماية المحتوى الإبداعي ومكافحة القرصنة والانتهاكات العابرة للحدود.

ونظمت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ثلاث فعاليات رئيسية شملت «المائدة المستديرة الثالثة لحقوق النشر بين كوريا والاتحاد الأوروبي»، و«الندوة الكورية الأوروبية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود لمكافحة القرصنة والتزوير عبر الإنترنت»، إضافة إلى «ندوة التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية».

وخلال أعمال المائدة المستديرة التي عُقدت في 16 يونيو الجاري، استعرض مسئولون وخبراء من الجانبين أحدث السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق النشر في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقدم كيم يونج-سو، نائب مدير قسم سياسات حقوق النشر بوزارة الثقافة الكورية، وأنيلي أندرسون-بورجي، مسئولة سياسات التجارة الرقمية والملكية الفكرية بالمفوضية الأوروبية، عرضين حول أحدث التوجهات التشريعية في كوريا والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق النشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما استعرضت لجنة حقوق النشر الكورية سياسات تسهيل تداول بيانات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما قدم ممثلون عن مؤسسات أوروبية وكورية متخصصة في إدارة الحقوق الموسيقية والنشر العلمي نماذج لآليات الترخيص وإدارة المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الفعالية نقاشات موسعة حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع حقوق النشر، وفرص التعاون بين الجانبين لتحقيق نمو مشترك في هذا المجال.

وفي 17 يونيو الجاري، عُقدت ندوة متخصصة حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود ومكافحة القرصنة والتزوير الإلكتروني، وذلك في إطار مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية.

وخلال الندوة، استعرض ممثلون عن وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والسلطات الهولندية المختصة، آليات التعاون الأوروبي لحماية الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين ذات الصلة، بينما عرض مسئولون من وزارة الثقافة الكورية والوكالة الوطنية للشرطة الكورية تجارب كوريا في مكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتعاون الدولي في هذا المجال.

كما ناقش المشاركون أفضل الممارسات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالقرصنة الرقمية وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وفي 18 يونيو الجاري، ركزت أعمال الندوة الثالثة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية الملكية الفكرية.

وشارك في الندوة ممثلون عن التحالف السمعي البصري لمكافحة القرصنة في أوروبا، وجمعية الترويج الدولي لحقوق النشر الكورية، ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، إلى جانب مسئولين من وكالة حماية حقوق النشر الكورية وشركة «نافير ويب تون»، حيث استعرضوا نماذج ناجحة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في حماية المحتوى الإبداعي ومكافحة الانتهاكات الرقمية.

وأكدت تشوي يونج-جين، المدير العام لمكتب سياسات حقوق النشر بوزارة الثقافة الكورية، أن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ينفذان منذ عام 2024 مشروع تعاون سنوي لتبادل الخبرات والسياسات المتعلقة بحقوق النشر، ومناقشة التحديات الناشئة عن التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضافت أن فعاليات هذا العام أسهمت في مناقشة التوجهات المناسبة لسياسات حقوق النشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز قنوات التعاون بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في كوريا وأوروبا، مشددة على أن هذه الجهود ستسهم في توسيع مظلة حماية المحتوى الكوري «K-Content» في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.