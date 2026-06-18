 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 3:03 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 3:03 م

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في جنيف اليوم الخميس، إن الوكالة سوف تشارك في المحادثات الخاصة باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران حيال البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن المسائل التي سوف يتم تسويتها تشمل المواقع التي سيتم السماح لمفتشي الوكالة بزيارتها وتفتيشها.

وقال جروسي، في مؤتمر صحفي، إن هناك عملا لا يزال يتعين إنجازه ومن المقرر بدء المزيد من المحادثات في سويسرا غدا الجمعة عقب توقيع الاتفاق الإطاري المبدئي.

وأضاف جروسي، أن الوقت قد حان الآن للشروع في خطوات محددة أخرى مع الممثلين الأمريكيين والإيرانيين.

ورفض الخوض في المزيد من التفاصيل قبيل تلك المفاوضات التقنية.

وبعد أسابيع من المفاوضات، وقعت الولايات المتحدة وإيران، اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب، وفيه، جددت إيران موقفها الذي تعلنه دائما أنها لا تنتج سلاحا نوويا.

 

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