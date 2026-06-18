الصين ترحب بتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

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رحبت الصين، اليوم الخميس، بالاتفاق الإطاري الموقع بين الولايات المتحدة وإيران؛ لإنهاء الحرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، إن توقيع مذكرة المرحلة الأولى له "دلالة إيجابية لتخفيف حدة التوترات، وتعزيز زخم وقف إطلاق النار".

وأعربت الصين، عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة بروح الاتفاق، وأن تفي بالتزاماتها.

ودعا المتحدث الصيني الجانبين إلى الاقتراب من المرحلة الثانية "بعقلانية وواقعية"، مؤكدا أن الصين ستواصل القيام بدور بنّاء.

وكانت باكستان، أعلنت فجر اليوم الخميس، أن الاتفاق الإطاري الأمريكي الإيراني دخل حيز التنفيذ "بأثر فوري"، ويسمح الاتفاق، بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي.