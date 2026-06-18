 فان دير فارت يعتذر عن تصريحات عنصرية ضد اليابانيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فان دير فارت يعتذر عن تصريحات عنصرية ضد اليابانيين

أمير نبيل
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 3:12 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 3:12 م

أصدر النجم الهولندي رافائيل فان دير فارت اعتذاراً رسمياً بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته، والتي قال فيها إن "اليابانيين جميعهم متشابهون"، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لأي شخص.

وقال فان دير فارت في بيان نقلته صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "أتفهم أن بعض الأشخاص وجدوا كلماتي جارحة، وأنا أندم بصدق على ذلك".

وأضاف: "إذا شعر بعض الأشخاص بالإساءة بسبب هذه التصريحات، فأنا أقدم لهم اعتذاري، فلم يكن ذلك مقصدي على الإطلاق"، مشدداً على أنه يكنّ كل الاحترام للأشخاص من مختلف الأصول والخلفيات.

وجاء اعتذار اللاعب الهولندي السابق بعد موجة من الانتقادات التي تعرض لها إثر تصريحاته، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تعليقاته بشأن اليابانيين.


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