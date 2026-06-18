تلقى منتخب كوت ديفوار ضربة مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة أمام ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب مهاجمه سيب إيلي واهي عن اللقاء.

وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أن واهي لن يسافر مع بعثة المنتخب إلى كندا لخوض المباراة المقررة في مدينة تورنتو، بسبب عدم حصوله على الموافقات الإدارية اللازمة لدخول الأراضي الكندية في الوقت الحالي.

وجاء غياب المهاجم الإيفواري بالتزامن مع خضوعه لتحقيقات تتعلق بشبهات التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات، بعدما كشفت رابطة الدوري الفرنسي عن رصد حجم غير معتاد من الرهانات العالمية على حصول اللاعب على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه نيس أمام ميتز في مايو الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن الجهات المختصة تلقت إخطارًا من مؤسسات متخصصة في مراقبة أسواق المراهنات بشأن نشاط مشبوه مرتبط بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت حصول واهي بالفعل على إنذار خلال أحداثها.

ورغم ذلك، أكد الاتحاد الإيفواري أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن اتخاذ إجراءات قضائية أو تأديبية ضد اللاعب، مشددًا على دعمه الكامل له خلال الفترة الحالية.

وقال الاتحاد في بيانه إن واهي سيبقى في الولايات المتحدة حتى عودة بعثة المنتخب، مع استمرار متابعته للوضع القانوني والإداري الخاص به، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال عنصرًا مهمًا في صفوف “الأفيال”.

وكان واهي قد شارك أساسيًا في فوز كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد في الجولة الأولى من المونديال، قبل أن تثار هذه القضية التي تهدد بحرمانه من الظهور أمام المنتخب الألماني في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور التالي.