سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المطار بعاصمة النيجر

هاجم مسلحون المطار الرئيسي في نيامي، عاصمة النيجر صباح اليوم الخميس؛ مما أدى لتبادل إطلاق النار ووقوع انفجارات، حسبما قال شهود عيان ومسؤول أمني محلي.

ونشرت القوات الأمنية لصد الهجوم عقب أن اخترق المسلحون أمن المطار، وفقا لما قاله المسئول، غير المصرح له بالحديث علنا عن الوضع، ولم يتضح على الفور من هم المهاجمون.

وقال صحفي، بوكالة أسوشيتد برس (أب)، إن الجنود يفتشون الأشخاص على الطرق في أعقاب وقوع إطلاق النار.

ويعد هذا ثاني هجوم يتعرض له مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي هذا العام، عقب أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن هجوم مماثل في يناير الماضي.