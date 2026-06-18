فينسي: ارتفاع حركة المرور والركاب في مايو رغم تباين الأداء السنوي

أعلنت شركة فينسي الفرنسية للامتيازات والطاقة والإنشاءات، اليوم الخميس، زيادة حركة المرور في مايو عبر شبكاتها الخاصة بالطرق السريعة ما بين المدن وكذلك عن ارتفاع في حركة الركاب عبر مطاراتها.

ولكن بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2026، انخفضت حركة المرور عبر الطرق السريعة بواقع 1.8% بينما زادت حركة الركاب بواقع 0.6%.

وفي قطاع الطرق السريعة، زادت حركة المرور 0.3% في مايو، فيما زادت حركة المركبات الخفيفة 0.8%، حيث أن توقيت عطلتي عيدي الصعود والعنصرة اللذين حلا في مايو العام الجاري مقابل حلولهما في مايو ويونيو في 2025 على الترتيب، عوضا تأثير ارتفاع أسعار الوقود خاصة الديزل.

وانخفضت حركة المركبات الخفيفة 2.7% نظرا لانخفاض أيام العمل بواقع يومين خلال مايو العام الجاري مقابل مايو 2025.

وفي قطاع المطارات، ارتفعت حركة الركاب عبر شبكة مطارات فينسي 0.1% على أساس سنوي في مايو.

وعوض نمو بواقع 3% في البرتغال، وزيادة 8.8% في صربيا، وارتفاع 7.3% في المجر، بين دول أخرى، عن تراجع بواقع 13 % في الولايات المتحدة وانخفاض 7.3% في اليابان وهبوط 18% في كمبوديا، وانخفاض 0.7% في المملكة المتحدة.