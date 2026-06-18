وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة حادة إلى منتقدي الدولة في ملف أرض نادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء الأزمة وتخصيص أرض جديدة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال شوبير إن البعض ردد لفترة طويلة أن الدولة تقف ضد الزمالك وتدعم أندية أخرى على حسابه، مؤكدًا أن الوقائع أثبتت عكس ذلك بعد الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لحل الأزمة.

وأضاف أن مسؤولين كبارًا تحدثوا مرارًا عن وجود حلول لأزمة الأرض، من بينهم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الشباب والرياضة والإسكان، إلى جانب مسؤولي اللجنة الرياضية بمجلس النواب، إلا أن بعض الأصوات استمرت في توجيه الانتقادات دون انتظار النتائج.

وأشار شوبير إلى أن الدولة نجحت في توفير أرض جديدة للزمالك بموقع أفضل، بحسب تصريحات مسؤولي النادي أنفسهم، معتبرًا أن ما حدث يؤكد حرص الجهات الرسمية على دعم القلعة البيضاء وإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

ووجّه رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا إن فكرة “نادي الدولة” لم تعد منطقية بعد ما جرى خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة التوقف عن إطلاق الاتهامات دون أدلة.

كما تساءل شوبير عما إذا كان هناك من سيعتذر عن التصريحات والانتقادات التي أُطلقت طوال فترة الأزمة، مؤكدًا أن البعض يتسرع في الأحكام لكنه لا يعترف بخطئه عندما تتضح الحقائق.

واختتم تصريحاته بتهنئة نادي الزمالك وجماهيره بحل أزمة الأرض، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استثمار المشروع الجديد واستغلال الفرصة المتاحة للبناء والتطوير وإنهاء الأزمات المختلفة داخل النادي.