مبعوث ترامب قلق بعد مصادرة علم إسرائيل في مباراة إيران ونيوزيلندا

• أفراد الأمن صادروا العلم من مشجع بمدرجات ملعب لوس أنجلوس، بينما سمحوا لآخرين بحمل أعلام فلسطين، حسب هيئة البث..

أعرب باولو زامبولي مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقه إزاء مصادرة أفراد أمن في مدرجات ملعب لوس أنجلوس علم إسرائيل خلال مباراة إيران ونيوزيلندا، وعدم مصادرة أعلام فلسطين.

وهذه المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، أٌقيمت الاثنين الماضي ضمن منافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو المقبل.

ومثَّل وجود علم إسرائيل في تلك المباراة حساسية خاصة؛ في ظل حرب بدأتها تل أبيب وواشنطن على طهران في 28 فبراير الماضي، قبل أن توقع الولايات المتحدة وإيران الأربعاء اتفاقا لإنهائها.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، عن تداول مقطع مصور يظهر أفراد أمن يصادرون علم إسرائيل من مشجع، بينما سُمح لمشجعين آخرين بالاحتفاظ بأعلام فلسطين في المدرجات.

وحسب المقطع، طالب المشجع الذي كان يحمل علم إسرائيل بتوضيحات حول قرار مصادرته، إلا أن أفراد الأمن أبلغوه بأنهم ينفذون تعليمات تلقوها من المسؤولين عنهم.

وتعقيبا على المقطع، وصف زامبولي الأمر بأنه حادثة "مقلقة للغاية".

وأضاف أنه "لا مكان لمعاداة السامية أو لازدواجية المعايير في الرياضة. جميع المشجعين يستحقون ذات المعاملة والاحترام".

وأعرب عن ثقته بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتعامل مع الحادثة بجدية، ويجري مراجعة شاملة لملابساتها.

وخلال الحرب على طهران، اقترح زامبولي أن تشارك إيطاليا في كأس العالم، بدلا من إيران التي تلعب في المجموعة السابعة بالولايات المتحدة.

لكن المنتخب الإيراني بدأ خوض المنافسات بالفعل، واضطر جراء قيود أمريكية إلى الإقامة في المكسيك، على أن يتوجه إلى الولايات المتحدة قبل كل مباراة.

وثمة حالة تعاطف واسعة في أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني، مقابل غضب شعبي ورسمي على إسرائيل، جراء جرائمها بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، ولا سيما خلال حرب الإبادة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وأُقيمت إسرائيل بالعام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.